Drei Restaurants am Bärenplatz machen zu

Nach dem Küchenbrand im Restaurant Plattform folgen nun wieder Neuigkeiten: Die Plattform plus die Restaurants «Gfeller am Bärenplatz» und «Moules-Edy» schliessen per Ende Jahr, teilt das Familienunternehmen Gfeller am Donnerstag mit. Der Grund ist ein Besitzerwechsel der Liegenschaften: Rückwirkend auf den 1. Januar 2019 seien die Gebäude Bärenplatz 9 – 27 in Bern verkauft. Käuferin sei die Firma PSP Swiss Property mit Sitz in Zug, eine der grössten Immobilienunternehmen der Schweiz gehört.

Da die Gebäude zum Teil massiven Sanierungsbedarf aufweisen würden, müssen grosse Investitionen getätigt werden. Die bestehende Eigentümerstruktur mit 16 Parteien erwies sich als zu schwerfällig, um diese Aufgabe anzupacken. Eine Gesamtsanierung sei unausweichlich geworden und werde während mindestens eines Jahres keine Nutzung der Liegenschaften zulassen.

Das Familienunternehmen existiert seit 128 Jahren. Für Christian Gfeller sei es nicht möglich, die Gastronomie-Betriebe nach der Sanierung in gleicher Form wieder zu eröffnen. «Die neuen Besitzer haben uns angeboten, die Gastronomie am Bärenplatz weiterzuführen», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Nach reiflicher Überlegung habe man sich dazu entschlossen, die Betriebe am Bärenplatz auf Ende 2019 zu schliessen.

128 Jahre Beizengeschichte

Das Nutzungskonzept der neuen Besitzerin sei noch nicht definiert, es soll aber im Parterre weiterhin Gastronomie geben. Mit der Schliessung der drei Restaurants «Gfeller am Bärenplatz», «Moules-Edy» und «Plattform Restaurants» geht ein Teil von Berns Gastronomiegeschichte verloren.

Das «Gfeller am Bärenplatz»–auch Bürzi-Casino genannt - wurde vor 128 Jahren gegründet und gehört zu den ältesten Lokalen der Stadt. Ob und in welcher Form die Restaurants oder Teile davon anderswo weitergeführt werden, sei noch offen und werde in den nächsten Wochen und Monaten geprüft.

Die rund 75 Mitarbeiter wurden von der Besitzerfamilie über den Verkauf der Liegenschaften und die damit verbundene Schliessung der Restaurants informiert. Ein Sozialplan werde aufgegleist. (Berner Zeitung)