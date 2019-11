Dreigänger statt Tourenvelo

«Ich musste mir die Medikamente gut einteilen.»

Die Höhe auf 4000 Meter über Meer schwächte Rossel. 80 Kilometer legte das Paar via Autostopp zurück. Für den letzten Teil der Reise hielten sie an dieser Taktik fest: Autostopp und Velo im Wechsel. Denn mit dem Ende der Reise schwanden auch die Medikamentenvorräte. «Ich musste sie mir gut einteilen.»

Zurück in der Schweiz, kurierte Rossel zuerst eine Erkältung aus – auf einem Campingplatz im Seeland: «Nochmals eine Woche im Zelt zu schlafen, half uns beim Ankommen.» Ihre Wohnung in Bern hatte das Paar untervermietet, die Jobs gekündigt.

Ballast abwerfen

Seit letztem Herbst arbeitet Drogistin Rossel als Geschäftsführerin einer Drogerie in Riggisberg. Dorthin fährt sie mit dem E-Bike, was laut ihr aber «kein richtiges Velo» ist, sondern ein «Transportmittel, um von A nach B zu kommen».

An die Südamerika-Reise denkt Yvonne Rossel oft zurück. Besonders geprägt habe sie die Erfahrung, mit ganz wenigen Sachen auszukommen. «Ich könnte mir vorstellen, in einer Jurte oder einem Tiny House zu leben.» So müsste sie weniger putzen und hätte mehr Freizeit.

Etwa, um eine nächste Veloreise zu planen. Der Iran, Kirgistan oder Peru und Kolumbien würden sie reizen. Vielleicht sogar mit noch weniger Gepäck. Denn in etwa zwei Jahren soll ein neues Medikament auf den Markt kommen: Tablette statt Inhaliergerät lautet die Hoffnung, minus eine Satteltasche von sieben Kilo voller Medikamente.

Das neue Mittel möchte sie aber zuerst in der Heimat testen. So schnell wird Yvonne Rossel ihr Tourenvelo für grössere Projekte als kurze Ferienreisen durch die Schweiz oder Nachbarländer darum nicht herauskramen. Bis es so weit ist, kurvt sie mit dem Dreigänger durch Bern.

