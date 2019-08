Ein Cabaret und seine Folgen

Eigentlich war der Abstecher des Berner Stadtrats in den Ostermundiger Tellsaal als PR-Aktion gedacht. Sie sollte den fusionswilligen Nachbarn die Vorzüge des städtischen Parlamentsbetriebs vor Augen führen. Doch bekanntlich lief die Sitzung Mitte Monat völlig aus dem Ruder. Die Politikerinnen und Politiker gerieten sich im Abstimmungsprozedere zu einem Förderkredit fürs geliebte Velo derart in die Haare, dass die Sitzung kurzerhand abgebrochen wurde. Der Streit drehte sich um nicht oder falsch gezählte Stimmen – denn am Gastort fehlte die elektronische Anlage, und so musste, wie ungewohnt, von Hand abgerechnet werden.