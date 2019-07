Ein Fahrverbot sorgt für Ärger

Die Bewohner der Neumatt in Mattstetten müssen umstellen. Ab Anfang September tritt eine neue Verkehrsregelung in Kraft, über die sie alles andere als glücklich sind. Ab diesem Zeitpunkt gilt auf der Scheuergasse ein Fahrverbot für Motorwagen und Motorräder. Die Scheuergasse ist die kürzeste Verbindung ins Nachbardorf Schönbühl und damit auch die schnellste Verbindung in Richtung Bern. Dieses Verkehrsregime war bereits 2013 aufgegleist, durch Einsprachen aber immer wieder verzögert worden.