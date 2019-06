Ein Frachter für die Schützenmatte

Der 60-Jährige ist auf Bühnenbau spezialisiert, arbeitete bei «Madame Bissegger» und «Karl’s kühner Gassenschau» mit. 40 Jahre lang führte er sein eigenes Metallbaugeschäft, nun hat er es an zwei Mitarbeiter verkauft. Er arbeite weiterhin mit, brauche aber mehr Zeit für seine Projekte. Diese befinden sich nicht nur in Bern, sondern sind rund um den Globus verteilt, in Burma, in Brasilien und in Kamerun. So unterschiedlich sie alle sind, eines haben sie gemeinsam: Sie wollen Wissen weitergeben. «Die handwerkliche Intelligenz finde ich sehr wichtig im Leben», sagt Bäumlin.

Gewinn nach Kamerun

Bäumlin ist braun gebrannt, sein verwaschenes Shirt war vor Jahren mal schwarz. Er steigt vom Dach des Frachters auf die Terrasse runter und spricht mit Begeisterung und fast jugendlichem Elan weiter. In den EG-Container wird ein Basar hereinkommen, im 1. Stock gibts ein Restaurant, das primär Frauen betreiben werden. Zuerst werden orientalische Gerichte aufgetischt, später zieht das laotische Gastroprojekt, welches derzeit im Zirkuszelt ist, aufs Dach und wird dort in verkleinerter Variante verlängert.

Die Tischgrills dafür hat ebenfalls Bäumlin gebaut. Abdullah – ein junger Iraker und Sohn der Köchin, der gerade bei Bäumlin eine Schnupperlehre macht – bringt Stühle. Züge donnern vorbei, die Passagiere schauen neugierig auf den Platz. Ein Passant ruft Bäumlin zu: «Schön geworden.» – «Ist noch nicht fertig», entgegnet dieser.

In vielen Schweizer Wintern war Bäumlin nicht in Bern zugegen, sondern warunterwegs für seine Projekte. Er finanzierte ein Hotelschiff in Burma, in Südbrasilien baute er eine Werkstatt mit Lernplätzen für Jugendliche und Süchtige auf. Nach dem Fertigstellen des Frachters fliegt Bäumlin nach Kamerun. In Afrika sei die Armut noch einmal anders als beispielsweise in Asien: «Es fehlt an allem. In Kamerun etwas aufzubauen, ist das Sinnvollste, was ich im Leben gemacht habe», so Bäumlin.

Zuerst baute er dort Brunnen, dann Häuser. Wenn er spricht, spielt er mit einem zigarettenähnlichen Stift, die Gewohnheit des Rauchens drückt noch durch. «Noch vor einigen Jahren war ich ein Hardcore-Raucher, dieses Geld investiere ich heute in Schulgeld für sechs kamerunische Kinder», sagt er. Mit Einheimischen hat er zuletzt ein Gesundheitszentrum aufgebaut. Dieses wird mit den Einnahmen seines Vereins Ferronniers sans Frontières und dem Gewinn des Frachters auf der «Schütz» weiterfinanziert.