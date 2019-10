Ein Sonntagabend mit Patent Ochsner

«Chly komisch, so am ne Sunntig Abe», sagte ein Herr an der Bar zur Dame neben sich. An einem normalen Sonntagabend sei er sonst stets zu Hause. Dieser Abend war jedoch alles andere als normal. Nicht nur in den Wahllokalen in der ganzen Schweiz. Auch in der Mühle Hunziken in Rubigen. Selbst für ein Konzertlokal, wo stets grosse Bands spielen, herrschte Ausnahmezustand. Ein halbe Stunde vor Türöffnung standen die Leute draussen schon Schlange. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn trat sich das Publikum vor der Bühne bereits auf die Füsse.