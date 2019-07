Eine Nacht an der Aare

Um 8 Uhr ist Tagwache in der Jugendherberge Bern, schliesslich ist man nicht zum Vergnügen hier und will etwas erleben. Die Koreanerinnen kehren vom Frühstück zurück, perfekt geschminkt und gepudert. Eine von ihnen lärmt mit ihrem Koffer, die Britinnen packen ebenfalls, heute geht es nach Como, viermal umsteigen. Gestern kamen sie von Amsterdam. Eine Nacht in Bern muss genügen. Lovely, very lovely, finden sie es.

Unter dem Ahorn

Am Abend davor herrscht auf der Wiese vorn an der Aare Betrieb. Akrobaten üben Kunststücke, ein Mann balanciert eine Frau auf seinen Füssen, eine andere wird von dreien mühelos in die Luft gestemmt. Andere Besucher sitzen hinter ihren Schlauchbooten im Schatten. Slackliner laufen auf den Bändern hin und her. Das alles bleibt unbeachtet von den wenigen Touristen, die etwas versetzt hinten unter dem Ahorn und vor ihrer Unterkunft sitzen. Wer in der neuen Jugendherberge im Marzili schläft, hört im Neubau die Aare über die Schwelle rauschen, so nahe ist der Fluss.

Eine Frau aus dem Jura hat ihre Schuhe ausgezogen, blättert in der Zeitung und flucht einen Mann an, der seinerseits seine Familie anflucht. «Der ist ja wie Trumpf», sagt sie mürrisch, aber ihre blauen Augen blitzen auf. Mit Trumpf meint sie Trump. Larissa, die Rezeptionistin, raucht eine Feierabendzigarette, eilig hat sie es nicht. Während sie reden, sieht man im Augenwinkel immer wieder die Aare glitzern. Baden will niemand. Lieber in Solothurn. Lieber nackt, wenn es dunkel ist, sagen sie. Anders im nahe liegenden Flussbad und im Restaurant Dampfzentrale, dort herrscht Dichtestress, alle wollen heute eintauchen.

Auch der Sonnenuntergang treibt die Leute nicht in die Jugi zurück. Der nette Koch schöpft alles, was seine Töpfe noch hergeben, auf den Teller. Kohlrabi mit Kartoffeln und ein Vanilleköpfli, sieht etwas trist aus, aber die Kirsche und das Lamm verleihen ihm ein wenig Farbe. Zwei Mädchen springen die Treppen des Neubaus hoch, ein junges Paar folgt ihnen, im verliebten Müssiggang. Von der Aarewiese dringen Stimmen und Grillaroma rüber.

Doch nicht so proper

Eine Inderin sitzt allein am Tisch, violettes Shirt, violettes Laptop-Etui. «Hier ist es so schön, dass ich es gar nicht erfassen kann», sagt sie. Vor zwei Tagen flog sie von Mumbai nach Frankfurt und erreichte Bern im Flixbus. Sie hat noch Jetlag, ihr Ziel, früh ins Bett zu kommen, wird sie in den Wind schiessen. Daheim arbeitet sie als Social Engineer. Sie macht drei Monate Sabbatical, wie jedes Jahr. Mit dem teuersten Land fängt sie an, zehnmal war sie schon in Europa. «Ihr verdient viel, arbeitet viel und bekommt das alles», sagt die 39-Jährige und zeigt um sich. «Ich arbeite auch hart, aber was ich bekomme, sind Strassen voller armen Menschen. Es ist hart.»