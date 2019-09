Einen Tag lang Glanz und Gloria

Feinschliff

Noch zwei Stunden bis zur Livesendung: Es geht zurück in die Redaktion. Die meisten Anmoderationen hat Nicole Berchtold bereits am Morgen geschrieben. In Mundart. So wie sie dann auch über den Prompter laufen werden. Auch die Beiträge sind mehrheitlich fertig geschnitten und vertont.

Die SRF-Frau liest ihren Text laut vor – und stoppt die Zeit. Die Sendung muss auf die Sekunde genau getimt werden. «Anhand meines Textes rechnet der Computer automatisch eine Zeit aus, doch ich als Bernerin benötige in der Regel einige Sekunden länger», sagt Nicole Berchtold und lacht.

Noch 90 Minuten bis zur Livesendung: «Was, wenn kurzfristig noch News reinkommen?», will Michelle Vonlanthen wissen. Berchtold, seit fast 13 Jahren bei SRF tätig, erklärt, dass dann meistens aus dem Newsblock die langweiligste Meldung rausfällt. «Aber heute bleibt es wohl ruhig, die Sendung steht.»

Kaum gesagt, meldet sich Produzent Philippe Klemenz per Telefon zu Wort. Ein politischer Entscheid wurde gefällt, der Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser, das berühmteste Lesbenpaar der Schweiz, betrifft. Und weil die beiden am Vortag in der Sendung thematisiert wurden...