Entscheid zu Verwaltungsgebäude vertagt

Deshalb schlug der Gemeinderat am Dienstag gleich selbst vor, das Traktandum zu verschieben. Das Parlament folgte diesem Antrag klar und mochte nicht einmal mehr über die Sache diskutieren. Es befasst sich somit erst am 21. Januar 2020 mit der zentralen Verwaltung.

Der Gemeinderat hatte in den letzten Monaten sechs mögliche Standorte für einen Verwaltungsneubau geprüft. Dabei kristallisierte sich der bisherige Standort der Gemeindeverwaltung an der Neuen Bahnhofstrasse 4 und 6 als Favorit heraus. Der Rat will dem Parlament aber die Wahl überlassen, dieses hätte am Dienstag entscheiden sollen. «Doch es ging etwas schnell», sagte Gemeindepräsident Beat Moser (Grüne).

So sei der Termin zur Informationsveranstaltung vom 20. August wegen eines internen Fehlers nicht frühzeitig kommuniziert worden. Zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier hätten deshalb nicht daran teilnehmen können. Und von jenen Personen, die da waren, hätten sich einige mehr Zeit für eine Diskussion mit der Parteibasis gewünscht. Deshalb die beantragte Verschiebung.

Offene Fragen

Damit kam der Gemeinderat auch einem Rückweisungsantrag der Mitte-Fraktion zuvor, über den dann gar nicht erst abgestimmt wurde. Darin wird Kritik am Vorgehen geäussert. So fehle beispielsweise eine Analyse über die beiden letzten Abstimmungen, bei denen das Stimmvolk ein Verwaltungsgebäude jeweils abschmetterte. Es fehlten die Angaben über den Sanierungsbedarf in den bestehenden Liegenschaften bei einem allfälligen Nein zu einem Neubau. Es fehlten «nachvollziehbare Zahlen», die einen Neubau rechtfertigten. Kurz, das Geschäft sei nicht «entscheidreif».

Dieser Meinung ist nun auch der Gemeinderat. Die Fragen, welche die Mitteparteien im Papier aufwerfen, will er in der Zwischenzeit beantworten und am 22. Oktober einen Anlass organisieren, von dem auch sicher alle Parlamentarier rechtzeitig Kenntnis haben.