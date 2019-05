Er pflegt den Schilderwald

Erfordert handwerkliches Geschick

Der 72-jährige Bezirksleiter Schenk geht an diesem Tag auf die erste Routenkontrolle dieser Saison. Seit 2011 hält der Rentner aus Münchringen ein Netz von 145 Kilometer Wanderwege im Bezirk Fraubrunnen in Schuss. Gestartet wird an diesem sonnigen Morgen am Bahnhof Grafenried. Als Erstes putzt Schenk den Wegweiser.

Er packt Sprühflasche und Lappen aus seinem Rucksack. Damit befeuchtet er die gelben Schilder und wischt den hartnäckigen Blütenstaub ab. Nicht selten sind die Wegweiser, wie hier, so hoch, dass er auf eine Leiter steigen muss. Nachdem er die Schilder vom Dreck befreit hat, schultert Schenk die Leiter und macht sich zusammen mit François Huber und Vanjo auf die vierstündige Putztour über Schalunen bis nach Bätterkinden.

«Es kommt vor, dass ich beschädigte Wegweiser ersetzen muss», sagt Schenk. In seinem Rucksack hat er gelbe Schilder als Ersatz mit dabei. Dann kommen Nägel und Hammer zum Einsatz. Und der passionierte Wanderer François Huber hat schnell erkannt: «Die Arbeiten an den Wegweisern erfordern handwerkliches Geschick», sagt er. Seit Leser François Huber pensioniert ist, geht er seiner Leidenschaft, dem Wandern, nach.

Diese Zeit hatte er, während er als Sektionschef für die Ergänzungsleistungen zu AHV und IV gearbeitet hat, nicht. Allein im letzten Jahr hat der Rentner 39 Wanderungen gemacht. «Mir gefällt vor allem der kulturelle Aspekt beim Wandern. Man hat genug Zeit, die Umgebung wahrzunehmen und zum Beispiel historische Gebäude zu betrachten», sagt er.