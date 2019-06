Erfolgreich am «Eidgenössischen»

Bereits auf dem Weg vom Bahnhof zum Festgelände ist das «Eidgenössische» omnipräsent. Im «Warm-up-Dörfli» angekommen, ist die Stimmung schon am Mittag hervorragend. Mit der «W. Nuss vo Bümpliz» ist Bern bereits gut vertreten. Die Turnerinnen und Turner des BTV Bern haben allerdings noch keine Zeit zum Mitsingen. Im Fokus haben sie – einige Hundert Meter von den Festbänken entfernt – das Gerätezelt.

Viel Schweiss für Topnote

Von weitem sieht dieses Zelt zwar aus wie ein gewöhnliches Festzelt. Laute Musik und gute Stimmung inklusive. Doch anstatt Bier in Bechern gibt es hier Magnesium in Eimern. Dieses haben die 25 Turnerinnen und Turner des BTV Bern nötig. Wegen des schwülen Wetters hat sich das Zelt in eine Grossraumsauna verwandelt. Und bei einer Hebefigur abzurutschen, können sich die Berner nicht leisten. Den Augen der vier Kampfrichter entgeht nichts.

«Dieses Resultat ist sensationell,wir sind sehr zufrieden.»Brigitt Imbach Präsidentin BTV Bern

Die Show geht ohne grösseres Malheur über die Bühne. Eine starke 9,76 von einer möglichen 10 erhält der BTV Bern als Note. Entsprechend erfreut sind die Turnenden nach ihrem Auftritt. Auf die Note ihrer Vereinsmitglieder angesprochen, erklärt die Präsidentin Brigitt Imbach: «Dieses Resultat ist sensationell, wir sind sehr zufrieden.» Doch zum Feiern ist noch immer keine Zeit. Für den BTV geht es direkt weiter zur Sprung-Vorstellung, der nächsten Disziplin im dreiteiligen Wettkampf.

Dieser Wettkampf ist das grosse Highlight am zweiten Turnfest-Wochenende. Mehrere Hundert Vereine nehmen zwischen Donnerstag und Samstag daran teil. Das weitläufige Gelände überquerend erklärt Fähnrich Petra Schmid: «Jede Disziplin hat ihr eigenes Areal, zum Umbauen reicht die Zeit beim ‹Eidgenössischen› nicht.»

Applaus in der Halle

In der Turnhalle am anderen Ende des Geländes angekommen, machen die Turnerinnen und Turner jedoch genau das: Sie passen die Trampolin-Bahnen vor der Vorstellung an ihr Programm an. Auch dieser Teil des Wettbewerbs läuft gut. Die Zuschauer in der Halle quittieren das Gezeigte mit einem grossen Applaus, die Kampfrichter mit einer 9,66.

Während beim Boden und beim Sprung grösstenteils dieselben Mitglieder antraten, kommt für den dritten Teil des Wettbewerbs nun das Team Aerobic zum Zug. Das reine Frauenteam besteht nur aus zwölf Teilnehmerinnen. «Da wir nicht so viele sind, ist der BTV in der dritten Stärkeklasse gelandet», erklärt Brigitt Imbach. Der prestigeträchtige Turnfestsieg in der ersten Stärkeklasse ist unabhängig von ihrer gezeigten Leistung nicht möglich. Trotzdem geben die Turnerinnen alles und erhalten mit 9,45 eine sehr gute Note. «Mehr als 9,5 ist beim Team Aerobic fast nicht möglich», erklärt Imbach glücklich. Nach diesen guten Ergebnissen steht das Abendprogramm fest: «chli fyre».