Fataler Polizeieinsatz: Opfer zückte «unvermittelt» eine Waffe

Die Untersuchungen zum Polizeieinsatz, der am vergangenen Mittwoch den 36-jährigen R.K. das Leben kostete, sind weiter im Gang, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hätten sich die Einsatzkräfte in einer «akut bedrohliche Situation» befunden, als der aus der Psychiatrie entwichene Mann «unvermittelt» eine Schusswaffe gezückt habe. Nähere Angaben, etwa zur Art der Waffe, machten sie mit Hinweis auf die laufende Untersuchung nicht.