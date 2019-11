FDP sucht Kandidaten

Aktuell vertritt Fritz Beck die FDP im Gemeinderat. Doch weitermachen will er nicht. «Ich möchte für jüngere Nachfolger Platz machen», sagt er. Das stellt die FDP vor Probleme: «Bis jetzt haben auch alle anderen potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen für die Gemeinderatswahlen im Herbst 2020 abgesagt», sagt Dominique Weber, Ortsparteipräsident der FDP.

Der Hauptgrund für die Absagen ist ihm klar: «Personen, die in ihrem Beruf Führungspositionen innehaben, können nicht nebenbei noch ein politisches Amt bekleiden.» Finde seine Partei keine geeigneten Nachfolger für den 66-jährigen Fritz Beck, «lässt die FDP die nächsten Wahlen aus».

Ähnliche Probleme beklagt indes auch die SP. Ortsparteipräsidentin Karin Fisli: «Wir rechnen zwar damit, dass unsere bisherigen Kandidaten, Willy Oppliger und Lela Gautschi, wieder zu den Wahlen antreten werden. Weitere Personen können wir aber nur schwer mobilisieren.»

Vor allem Junge fehlen

Es ist keine Seltenheit, dass es Ortsparteien an geeigneten und willigen Kandidaten für ein politisches Engagement in der Gemeinde mangelt. Die Suche nach Milizarbeitern – vor allem nach jungen – hat sich in der ganzen Schweiz in den letzten Jahren erschwert.

Laut dem Bundesamt für Statistik waren 2018 schweizweit rund 760 Mitglieder in den Gemeindeexekutiven jünger als 35 Jahre. Das ist nur knapp ein Tausendstel der 832'000 Stimmberechtigten zwischen 25 und 35 Jahren.

Dieses Phänomen zeigt sich auch in Meikirch. Laut Weber sind Junge dort im Gemeinderat – mit Durchschnittsalter 55 Jahre – untervertreten. «Junge und aufstrebende Politikerinnen und Politiker würden Meikirch guttun», sagt er. Aber: «Gerade sie sind in der Berufswelt und zu Hause in der Familie sehr gefordert. Da bleibt nicht viel Zeit für anderes.»