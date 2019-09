Feuer zerstört Hochsprunganlage

Am Samstag um 14.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass die Hochsprunganlage des Sportgeländes an der Champagneallee 1 in Biel Feuer gefangen hat. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Biel konnten die brennende Hochsprungmatte rasch löschen.