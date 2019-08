Firmen verlassen die Stadt ohne Groll

Ein Stück weit als Korrektiv zur kürzlich veröffentlichten Studie aus Unternehmerkreisen lässt sich die Umfrage bei den weggezogenen Firmen lesen. Während die Stadt vom Gewerbe vor drei Wochen mit schlechten Noten abgestraft wurde, vermeldete sie selber am Dienstag einen anderen Befund: Als Haupt­gründe für den Wegzug ihrer Firma gaben deren Verantwortliche interne Reorganisationen und Platzknappheit an. Ob sie generell etwas an der Situation in Bern störe, beantworteten aber 60 Prozent mit Nein.