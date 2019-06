Seit Jahren versuchen geprellte Gläubiger erfolglos, den einst renommierten Berner Medienjuristen Franz A. Zölch (70) juristisch zu belangen. Nun haben sie einen Etappensieg errungen. Wie die Interessengemeinschaft Zölch-Geschädigter (IGZG) am Dienstag in einem Communiqué mitteilte, hat die Berner Staatsanwaltschaft am 12. Juni beim Regionalgericht Bern-Mittelland gegen Zölch Anklage wegen gewerbsmässigem und mehrfachem Betrug erhoben.