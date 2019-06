Frauenstreik

I nime no eis», sagte er und schlug sich wie ein Gorilla auf die Brust. Alle antworteten synchron: «Jawohl, mir näme no eis.» Gelächter. Etwa so ging das. Endlos.

Ich musste an jenen Satz denken, den man immer wieder hört – von Männern und manchmal auch von älteren Frauen: Erst im Militär wirst du zum Mann. Ich war nie im Militär.

Deshalb hat mich dieser Satz auch immer beschäftigt. Früher noch mehr als heute. Ich weiss noch immer nicht, was er genau zu bedeuten hat. Aber als ich so dasass, an meinem dunklen Bier nippte und dieser Gruppe zuschaute, da dachte ich: Männer unter sich – das ist auf die Dauer… na ja, nicht sehr konstruktiv, um nicht zu sagen: unfruchtbar.