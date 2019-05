Frühstück? Nur um 7.45 Uhr!

Von Kiew an den Baikalsee: Rund 6150 Kilometer quer durch Russland. Quelle: Google Maps

Trotz Verbot waschen wir unsere Wäsche im Zimmer. Wir duschen und legen uns in saubere Betten. Ahhh. Lesen, aufwärmen, Komfort geniessen. Nicht lange. Um 22.30 Uhr poltert es an die Tür. Eine Frauen- und eine Männerstimme brüllen: «Aufmachen!» Mich packt die Angst. Die Polizei? Ob man herausgefunden hat, dass wir Journalisten sind?

Nein. Vor der Tür stehen ein Mann und eine junge Frau. Sie wollen wissen, was wir zum Frühstück wünschen. Eier, Brot, Butter, Kaffee, zähle ich auf, sie notiert. Am Morgen ist alles da, ausser Milch und Konfitüre. «Wir haben nur das, was Sie bestellt haben», sagt die Bedienung. Satt sind wir trotzdem. Wir packen, putzen die Fahrradketten und rumpeln Richtung Grenze. Am Himmel hängen schwarze Wolken, aber wir bleiben trocken.

Laura Fehlmann (64) arbeitete bis Februar auf der BZ-Regional-redaktion. Nun radelt die pensionierte Journalistin von Kiew bis an den Baikalsee. In der Kolumne «Ostwärts» berichtet sie über ihre Erlebnisse auf den rund 6150 Kilometern.