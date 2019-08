Der Flughafen Bern wird übernächste Woche für einige Tage zum Open-Air-Kino. Die Filme können direkt auf dem Flug­hafengelände gezeigt werden, so wenig Passagierverkehr hat es seit dem Grounding der Berner Airline Skywork. Bloss fünf Ferienziele werden diesen Sommer ab dem Belpmoos angeflogen. Damit lassen sich die Kosten für die Sicherheitskontrollen am Terminal und die Flugsicherung nicht finanzieren. Eine Million Franken Verlust erlitt die Flughafen Bern AG letztes Jahr. Trotz Einsparungen steckt sie weiterhin in der Klemme.