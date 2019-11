Fusion in der Agglo Bern: Stimmen Sie ab!

Neuen Schwung bekommen hat die Fusionsfrage durch die Avancen aus Ostermundigen. Seit die Gemeinde mit Blick auf ihre klammen Finanzen ernsthaft über den Zusammenschluss mit der Stadt Bern diskutiert, ist das Thema in der Agglomeration aktuell geworden. An vorderster Front mit von der Partie ist bei dieser Debatte die fusionsfreundliche Vereinigung «Bern neu gründen». Co-Präsident Hannes Treier betonte letzte Woche im Interview: Zuallererst gehe es darum, in der Region Bern eine gemeinsame Identität zu schaffen.

Zu reden gegeben hat in diesem Zusammenhang, dass sich zwar Bern, Bolligen, Bremgarten, Frauenkappelen, Kehrsatz und Ostermundigen an diesem Projekt beteiligen, dass mit Köniz und Muri aber zwei Leader aus dem Agglogürtel fehlen.

