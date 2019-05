Fussballfest mit nur wenig Nebengeräuschen

Steinwerfer und Wildpinkler

Die Kantonspolizei war am Cupfinal mit einem Grossaufgebot in der Stadt präsent. An- und Abreise der Fangruppen seien «mehrheitlich ruhig verlaufen», schreibt sie am Sonntagabend in einem Communiqué. Trotzdem kam es zu einzelnen Zwischenfällen. Bei der Umzugsroute der Thuner Fans schmissen laut Polizei mehrere Vermummte Steine auf ein Einsatzfahrzeug. Verletzt wurde niemand, doch die Heckscheibe des Autos ging zu Bruch. «Darüber hinaus gingen auch Meldungen zu unanständigem Benehmen und öffentlichem Urinieren ein», hält die Polizei fest. Während des Basler Fanmarsches zündeten einzelne Personen Pyros. Zwei von ihnen nahm die Polizei vorübergehend fest. Die beiden Männer müssen mit einer Anzeige rechnen.

Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) zieht auf Anfrage eine «vorsichtig positive Bilanz». Den Fanmarsch der Basler hat er aus nächster Nähe mitverfolgt. Dieser ging in seinen Augen gesittet über die Bühne. Die Basler Fans hätten die zuvor mündlich vereinbarten Abmachungen eingehalten. (mib)