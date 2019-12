Fussgänger-Lobby warnt vor E-Trottinetten

Die Stadt Bern soll die geltenden Verkehrsregeln durchsetzen und dafür sorgen, dass E-Trottinette nicht die Trottoirs unsicher machen. Das fordert der Verein Vortritt Fussgänger.

In letzter Zeit hätten sich Meldungen über den verantwortungslosen Fahrstil von E-Trottinett-Fahrern auf Trottoirs gehäuft, schreibt der Verein in einem offenen Brief an den Gemeinderat. Zusammenstösse könnten zu schlimmen Verletzungen führen.

«E-Trottinette verfügen über eine zu hohe Geschwindigkeit, um auf dem Trottoir zu fahren», schreibt der Verein. Wer mit einem solchen Gefährt unterwegs sei, solle den Velostreifen nutzen, sagte Vereinspräsident Bernhard Eicher am Dienstag auf Anfrage.