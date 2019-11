Gemeinde reisst sich um die Bären

Projektleiter Ruedi Flückiger wusste nach eigenen Angaben vom «offiziellen Gemeinderatsbeschluss» in Schwarzenburg. Dass der konkrete Standort dort vorzeitig preisgegeben wurde, finde er aber «nicht gut». Trotzdem sagt er: «Allzu lange müssen wir auch nicht mehr ‹Ver­steckis› spielen.»

Ziel: Eröffnung 2022

Hintergrund der Diskussionen um einen Bärenpark im Gantrischgebiet sind die Pläne des Tierparks Bern. Dieser will mit seinen Bären expandieren. Drei Gehege sollen ausserhalb der Stadt Bern errichtet werden, um den älteren Bären mehr Platzzu bieten.

Das kantonale Amt für Gemeinden und Raumplanung wird in den nächsten drei Monaten nun die Dossiers der beiden Gemeinden prüfen und dann eine Empfehlung an die Projektgruppe abgeben. Sie werde daraufhin «nach verschiedenen Kriterien entscheiden», so Flückiger. Von der Bärenhaltung über die Erschliessung der Anlage bis hin zum Rückhalt in der Bevölkerung würden diverse Faktoren mitspielen. Läuft alles nach Plan, eröffnet die Bärenanlage im Jahr 2022.