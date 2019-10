Stadt Bern will 6 Wochen Elternurlaub für Väter und Mütter

Diese Massnahmen will die Stadt Bern im Rahmen einer Teilrevision des Personalreglements durchsetzten, welche in die Vernehmlassung geschickt wurde. Das teilte der Gemeinderat am Freitagmorgen mit. Mit der umfassenden Änderung des Elternurlaubs soll die Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeberin weiter gesteigert werden. «Ein gut ausgebauter Elternurlaub ist ein zentrales Element für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie», wie es in der Mitteilung heisst.

Die Teilrevision umfasst zudem eine neue Regelung der Lohnfortzahlung. Bei Krankheit oder Umfall soll der Lohn ein Jahr voll und ab dem zweiten Jahr zu 80 Prozent ausbezahlt werden. Eine weitere grössere Änderung betrifft die rechtliche Gleichbehandlung der Angestellten. Die bisherige privatrechtliche Anstellung, die insbesondere für Aushilfen und befristete Anstellungen gilt, soll bis auf die Lehrverhältnisse aufgehoben werden.

Auch die Bestimmungen zum Datenschutz soll revidiert werden. So werde etwa eine Überwachung des Verhaltens der Mitarbeitenden mit technischen Mitteln explizit ausgeschlossen.