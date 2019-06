Gewerbeverband bricht Zusammenarbeit mit der Stadt ab

Jetzt legt KMU Stadt Bern nach, und der städtische Gewerbeverband tut dies in markigen Worten. In einem offenen Brief an den Gemeinderat verkündet er die «Teilsistierung der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung». Nach Jahren der intensiven Beteiligung an städtischen Projekten komme man zum Schluss, dass der Einbezug des Gewerbes bloss «alibihaft» gewesen sei.

Die Stadtverwaltung habe kaum eine Gelegenheit ausgelassen, «insbesondere bei der Planung der Stadtentwicklung und des Verkehrs wirtschaftseinschränkende Massnahmen einzuführen». Weil die «Gesprächs- und Kooperationsbereitschaft» des Gewerbeverbands bei den Stadtbehörden «auf keinen fruchtbaren Boden stösst», ziehe man sich «resigniert» aus den laufenden Projekten und Mitwirkungen zurück.

Offensichtlich ist KMU Stadt Bern gewillt, den Dialog mit Verwaltung und Stadtregierung erst dann wieder aufzunehmen, wenn von diesen «konkrete und diskussionsoffene Vorschläge» kommen, die der Gewerbeverband als wirtschaftsfreundliches Zeichen interpretieren könnte. Wenn der Gemeinderat die wirtschaftsfeindlichen Tendenzen ablege, sei man offen für «verbindliche Gespräche auf gleicher Augenhöhe», schreibt KMU Stadt Bern am Ende des offenen Briefes.