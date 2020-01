Im Frühjahr 2018 gab die Migros-Gruppe die beiden Modehaus-Marken Schild und Herren Globus auf. Ein Teil der Filialen wurde als Globus-Filialen weitergeführt.

So gab es dann in der Stadt Bern in unmittelbarer Nähe drei Globus-Warenhäuser an der Spitalgasse. Damit ist nun Schluss. Wie mehrere gut unterrichtete Quellen bestätigen, schliesst Globus die ehemalige Schild-Filiale im Sommer. Globus war für eine Stellungsnahme nicht erreichbar.