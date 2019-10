Goethes Lob auf die Stadt Bern

Der Satz ist nicht totzukriegen: «Sie ist die schönste, die wir gesehen haben.» Mit diesen Worten hat kein Geringerer als der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe vor genau 240 Jahren die Stadt Bern gepriesen. In einem Brief, den er nach seinem Besuch der Stadt am 8. Oktober 1779 an seine Muse Charlotte von Stein geschickt hat. Einheimische nehmen das Dichterlob seither als Beleg für die selbstgefällige Behauptung, Bern sei die schönste Stadt der Welt.