Gott oder Google

Zwischen 18 und 23 Uhr finden an elf Orten in Bern und Bümpliz Anlässe statt. Im Museum für Kommunikation liest Noëmi Gradwohl aus Ian McEwans neuem Roman «Maschinen wie ich», und Brigitta Rotach lädt zur Debatte darüber, was die Menschen von künstlicher Intelligenz unterscheidet.

Im Haus der Religionen versuchen Aleviten, Sikhs und Muslime, übernatürliche Geschichten aus ihren Religionen wissenschaftlich zu erklären. Im Aki (katholische Hochschulseelsorge) diskutieren die Professorin für Medizin und Buddhistin Uyen Huynh-Do und der orthodoxe Theologe und Ethikforscher Stefanos Athanasiou über die ethischen Fragen um die Perfektionierung des Menschen durch die Medizin. Die Nacht der Religionen wird vom Haus der Religionen in Kooperation mit dem Museum für Kommunikation organisiert.