Harte Kritik an Rotgrün bei Defizit-Debatte im Berner Stadtrat

Während Luzius Theiler (GaP) den schädlichen Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen und weltweit anprangerte, warnte Marianne Schild (GLP) vor voreiligen Schlüssen. Noch sei das Ausmass des Defizits gar nicht klar. Eins sei aber unbestritten: «Geld ausgeben ist schön, vor allem wenn es nicht das eigene ist.»

Die Zahlen für 2019 könnten nicht schöngeredet werden, räumte Edith Siegenthaler (SP) ein. Warum die Steuereinnahmen unter den Erwartungen blieben, müsse genau analysiert werden. Eine grundsätzliche Kurskorrektur brauche es aber nicht, Bern müsse eine lebenswerte, attraktive Stadt für alle bleiben.

Wachstum drosseln

Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) verteidigte das Vorgehen der Stadtregierung. Der Gemeinderat habe sich für Transparenz entschieden und die Steuerentwicklung sofort kommuniziert, nicht erst im März bei der Präsentation der Rechnung.

An Ausgabenkürzungen komme man nun natürlich nicht vorbei. Man brauche in Zukunft wohl klarere Prioritäten. Der Gemeinderat halte am Wachstumskurs fest, doch müsse man wohl «ein bisschen Tempo rausnehmen».

Keine Anzeichen

Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) beteuerte, bis im August habe es keinerlei Anzeichen für den Einbruch der Steuereinnahmen gegeben. Die Stadt könne jeweils erst im vierten Quartal erkennen, wohin die Reise führe.

Budgetieren sei keine exakte Wissenschaft, betonte Aebersold. Die Voranschläge würden aber nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zwar dürften nun nicht sieben magere Jahre kommen, doch ein einmaliger Ausreisser sei verkraftbar. Wichtig sei, dass man nun rasch reagiere, um 2020 eine möglichst ausgeglichene Rechnung zu erreichen.