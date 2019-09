Haus nach Brand unbewohnbar

Die Meldung zu einem Brand in einer Dachwohnung in einem Mehrfamilienhause an der Mettstrasse in Biel ging bei der Kantonspolizei Bern am Samstag kurz nach 11.15 Uhr ein. Der Brand konnte durch die umgehend ausgerückte Berufsfeuerwehr Biel unter Kontrolle gebracht und schliesslich gelöscht werden. Die Wohnung brannte jedoch komplett aus.