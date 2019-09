Heilsarmee schliesst die Asylunterkunft früher als geplant

Asylbewerber, die auf ihren Entscheid warten oder diesen schon erhalten haben, können vorübergehend in Kollektivunterkünften wohnen. Bis anhin betrieb die Heilsarmee eine solche in Konolfingen. Nun will die Stiftung die Unterkunft bis Ende Oktober schliessen und vorzeitig aus dem Vertrag mit der Gemeinde, der ein Mietverhältnis bis Ende 2020 vorsieht, aussteigen.