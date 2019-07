Hitzköpfe auf der Liegewiese

Martin Jenni ist seit 17 Jahren im Berner Wylerbad tätig. «Eine so heftige Auseinandersetzung wie letzte Woche habe ich noch nie erlebt», sagt der Vizeanlagechef. In der Badi im Nordquartier waren am Dienstag zwei Gruppen aneinandergeraten. «Das eine Wort hat das andere ergeben.» Am Ende hätten sich einige Beteiligte nicht anders zu helfen gewusst, als aufeinander loszugehen. Es kam zu einer Schlägerei. Badegäste alarmierten die Berner Kantonspolizei. Die Bilanz der Rauferei: drei Verletzte, zwei Festnahmen. Die Polizei ermittelt noch.

Polizei in Bern

Die Badi als Boxring – das ist also neu. Nicht neu ist hingegen, dass sich an heissen Tagen die Leute in der Badi in die Quere kommen. Und das führt regelmässig zu Konflikten unter Besuchern. Im Wyler, in Bern und rundherum. «Unsere Leute müssen oft kleinere Reibereien schlichten», sagt Markus Gasser, stellvertretender Leiter des Berner Sportamts. Beliebter Streitpunkt: Der angestammte Platz von Besuchern wird von anderen Gästen belegt. «Das kann zu Auseinandersetzungen führen.» Dafür werde das Personal aber geschult. Und meistens klappe es auch gut. Wenn es aber zu Handgreiflichkeiten komme, rufe man sofort die Polizei.

Das Wylerbad setzt aber auch auf Prävention. An heissen Tagen mache die Polizei einen Rundgang über das Gelände, verlege die Kaffeepause auch mal ins Badirestaurant. «Damit zeigt sie Präsenz, das gibt uns Sicherheit», sagt Jenni.

Bei der Kantonspolizei Bern ist das Wylerbad nicht als Hotspot bekannt. Und sonst? Da die Einsätze nicht nach Örtlichkeit aufgeschlüsselt werden, gebe es keine Zahlen über polizeiliche Interventionen in Bädern, sagt Sprecher Dino Dal Farra. Zu den meisten Einsätzen im Zusammenhang mit Freibädern komme es aber erfahrungsgemäss nicht wegen Gewalt, sondern wegen Diebstählen.

Platzhirsche in Köniz

«Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.» Diese werde in einer Badi oft unterschätzt, gehöre aber neben Hygiene, Sicherheit und der Wasseraufbereitung zu den wichtigsten Aufgaben. Das sagt Marco Michel, neuer Chefbadmeister in Köniz, der in der letzten Zeit viel um die Ohren hat. «Je mehr Leute bei uns sind und je weniger Platz es deswegen für die Einzelnen hat, desto eher kann es zu kleineren oder grösseren Problemen kommen.»

In Köniz ist es im Gegensatz zum Wylerbad in Bern noch nie zu einer Schlägerei gekommen. Michel erzählt aber von anderen Situationen, die in Konflikten enden können. «Wir haben einen bunten Mix an Besuchern, die zu uns in die Badi kommen», erzählt Michel. Am Vormittag seien es eher ältere Leute, die sich einen morgendlichen Schwumm gönnten, dann kämen die Sportschwimmer, später die Familien.

Und dann: Schulklassen und Jugendliche. «Bei ihnen wird manchmal schon eine Aufsichtsperson an sich als Provokation gewertet, weil sie schauen wollen, wie weit sie gehen können», sagt Marco Michel. Irgendwo reinspringen, wo es nicht gestattet ist, die Badmeister anspritzen, Fussball spielen, wo es verboten ist; es seien Kleinigkeiten, und doch müsse man hinschauen. «Es ist in solchen Situationen wichtig, dass besonders wir ruhig bleiben und uns nicht provozieren lassen.» Aus diesem Grund arbeitet die Badi im Moment an einem Argumentationskatalog, an dem sich die Angestellten orientieren können. Je nachdem, in welcher Situation sie sich befinden, soll ihnen der Katalog helfen, angemessen zu reagieren.

Je mehr Leute in den Badis (hier das Marzili) und je weniger Platz für jeden Einzelnen, desto mehr Konfliktpotenzial gibt es. (Bild: Keystone)

Aggressionen erlebt Marco Michel in Köniz eher gegen das Aufsichtspersonal als unter verschiedenen Gästegruppen. Aber auch das könne vorkommen. Zum Beispiel, wenn langjährige Stammgäste das Gefühl hätten, ihnen gehöre ein ganz bestimmter Platz unter einem ganz bestimmten Baum – und dann die Badetücher von anderen Leuten verschieben. «Es gibt aber in keiner Badi ‹Das gehört mir›.»

Auch an die Aufsichtspflicht müssten Eltern ab und zu erinnert werden. Denn gerade bei Kindern, die 11-jährig und jünger sind, reicht es nicht, wenn die Eltern auf der Wiese bleiben und den Sohn oder die Tochter beobachten. Und auch nicht, wenn sie nebenan im Restaurant etwas trinken. «Sie müssen am Rand des Beckens stehen», sagt Marco Michel. Der Beruf des Badmeisters, er erinnert auch an die Arbeit eines Moderators.

Pöbler in Ostermundigen

Am anderen Ende der Agglo liegt die Badi Ostermundigen. Zwar gab es diese Saison bisher weder einen Polizeieinsatz, noch musste die Ambulanz gerufen werden. Trotzdem gibt es auch in Ostermundigen von Zeit zu Zeit Streitigkeiten – vor allem mit Jugendlichen. «Manche wollen die Badi nicht zur vorgegebenen Zeit verlassen oder leisten sich Pöbeleien mit Gleichaltrigen», schreibt Daniel Zbinden, Bereichsleiter Betriebe der Gemeinde. Ausserdem gebe es vermehrt Nachtschwärmer, die sich im Freibad eine Erfrischung genehmigen wollten. Und seit Beginn der Hitzewelle habe es in der Badi, vor allem im Bereich des Restaurants, Diebstähle gegeben.

Das Aufsichtspersonal sei berechtigt, fehlbare Personen umgehend wegzuweisen. Bei Verstössen gegen die Badeordnung oder bei Behelligungen des Aufsichtspersonals können sogar Zutrittsverbote ausgesprochen werden. «Bei Abonnementskarten können wir diese im System sperren», so Zbinden. Bei Tageseintritten hingegen kann man nur auf die Wiedererkennung durch das Aufsichtspersonal zählen. «Es gibt aber zum Glück nur wenige bis keine solchen Verweise pro Saison.»

Etwas schwieriger sind Verbote in Bern durchzusetzen, weil der Eintritt mit Ausnahme der Ka-We-De frei ist. «Es gibt keine Drehkreuze und pro Bad etwa vier Eingänge», sagt Markus Gasser vom Sportamt. Trotzdem habe man schon Zutrittsverbote ausgesprochen – und prüfe diese Massnahme nun auch für die Beteiligten der Schlägerei im Wylerbad. Die Hitzköpfe müssten anderswo Abkühlung suchen. (Berner Zeitung)