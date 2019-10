Hannes Treier, vor acht Jahren haben Sie als freisinniger Parlamentspräsident von Muri Ihre Gemeinde als Perle in der Agglo Bern bezeichnet. Gilt das immer noch?

Natürlich. Was macht diese Perle aus? Muri ist eine Gemeinde mit zwei Dörfern – Muri und Gümligen – mit je ihrem eigenen Charakter. Sie liegt sehr nahe am Zentrum der Stadt Bern und bietet viel Grün, viel Natur. Wir profitieren von allem, was die Region Bern ausmacht.