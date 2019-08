Im Kupferexpress nach Langenthal

Viele Kunden werden sich über die Steckdosen am Platz freuen. Zudem ermöglichen spezielle Scheiben einen besseren Handyempfang. Für Familien hat es ein separates Abteil, und Kinder können auf Klapptischen im WC gewickelt werden.

Laute Türwarnung

Seit Juni setzt die SOB die ersten Traverso-Züge auf der Strecke des Voralpen-Expresses im regulären Betrieb ein. Laut Küchler laufen sie gut. Die meisten Reklamationen gebe es noch wegen der lauten Warntöne beim Öffnen und Schliessen der Türen. Doch damit erfülle man die Normen. Sehr geschätzt werde der ebenerdige Einstieg in den Niederflurzug.

Die SOB hat 24 der achtteiligen Kompositionen für je rund 15 Millionen Franken gekauft. Für die SBB bringen sie eine Entspannung beim eigenen Mangel an Rollmaterial und an Lokführern. Am Gotthard sollen rund 70 Prozent der Züge von SOB-Lokführern gefahren werden. Die Reisebegleiter stellt allein die SOB. Für die Linie Bern–Chur ist ein ähnliches Modell geplant.