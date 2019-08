In Bern gibt es sonntags bald zehn «Offene Turnhallen»

Wie die Berner Stadtregierung in einer am Montag veröffentlichten Bericht bekanntgibt, ist in der Turnhalle Lorraine ab Oktober ein sogenannter «OpenSunday» geplant. Das ist ein Gratis-Angebot der Stiftung IdéeSport für Kinder im Primarschulalter.

Unter Aufsicht von Coaches der Stiftung konnten sich bisher Kinder bereits in den Turnhallen Manuel, Rossfeld, Schwabgut und Brunnmatt sonntags bewegen. In der Stadt Bern gibt es zudem drei Arten von organisierter Sonntagsbewegung für Kinder und ihre Eltern: «MiniMoves», «KrabbelGyms» sowie «ä Halle wo's fägt». Sie sind alle für Kinder im Vorschulalter gedacht.