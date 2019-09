Indiana Jones im Labor und am Computer

Er selbst hat dies bereits mit Unterwasserkameras in Schweizer Seen gemacht, als er ehemalige Pfahlbausiedlungen erforschte. Auch in Sutz-Lattrigen am Bielersee, wo er ein ganzes Pfahlbaudorf ausgegraben hat. Diese Artefakte lagern heute im Depot des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern.

Ein anderes archäologisches Highlight, an dem Albert Hafner massgeblich beteiligt war, sind die Funde am Schnidejoch im Wildhornmassiv. Im Hitzesommer 2003 kamen dort unter einem schmelzenden Eisfeld zahlreiche Utensilien eiszeitlicher Jäger zum Vorschein - die ältesten sind 6500 Jahre alt, 1000 Jahre älter als Ötzi.

Auch diese Funde, bis heute 900, sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, schlummern in einem Depot. Und das bedauert Albert Hafner. «Was in Bern fehlt, ist ein Archäologie-Museum», sagt er. Unzählige Schätze könnten so dem Publikum zugänglich gemacht werden - etwa auch der kürzlich gemachte Sensationsfund in Prelês am Bielersee: eine 3500-jährige Hand aus Bronze. «Es ist die ältste Handdarstellung der Welt», sagt Hafner.

Funde gehören dem Kanton

Keinem Archäologen, sondern zwei Privatpersonen gelang letztes Jahr dieser traumhafte Fund. Auch Professor Hafner hat Träume. «Einen Ötzi zu finden, das wäre was!»

Und er hängt gleich eine Bitte an: «Wer Indiana Jones spielt und etwas findet, soll es liegen lassen und nicht zertrampeln und herumreissen.» In der Schweiz gilt ohnehin: Wer archäologisch relevante Objekte findet, darf sie nicht behalten. Sie gehören jenem Kanton, in dem sie entdeckt wurden.