Inselspital lässt Postdrohnen am Boden

In Bern dagegen bleiben die surrenden Maschinen trotzdem bis auf weiteres am Boden. Die Insel-Gruppe wartet zu. Sie hatte im Juni 2018 während zweier Wochen den Transport von Laborproben mit Drohnen zwischen dem Spital Tiefenau und dem Zentrallabor im Inselspital getestet. Was die Post und die Insel-Gruppe gross an einer Medienkonferenz ankündigten, hat seither zu keinem definitiven Betrieb geführt.

Das Projekt bleibt auf der langen Bank, möglicherweise verschwindet es ganz in der Schublade. So hiess es am Freitag bei der Insel-Gruppe, man habe die jüngsten Informationen der Post mit Interesse zur Kenntnis genommen. «Wir werden die Erkenntnisse analysieren und danach entscheiden, wie wir beim Drohnenprojekt weitermachen wollen.» Zurzeit könne man weder einen Zeitplan noch konkrete Schritte nennen. Das dürfte jenen Anwohnern recht sein, die sich insbesondere in Bremgarten über den Lärm der Drohnen beschwert hatten.