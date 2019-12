Wir gegen die Zombies

Das Herz schlägt schnell, während der Fahrstuhl langsam nach oben fährt. Meine Gruppe bezieht Position: beide Männer vorne, wir drei Frauen hinten, die Waffen schussbereit in den Händen. Kaum öffnet sich die Tür, stürmt uns der erste Zombie entgegen. Gewehre knallen, Motorsägen rauschen – und dann plötzlich, ein Schrei: Eines der Biester hat sich von der Seite an meine Mitspielerin herangeschlichen. Im letzten Moment puste ich der grauen Kreatur mit dem leeren Blick eine Kugel ins Gesicht. Immer auf den Kopf zielen, so die Devise.