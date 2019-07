Jassturnier, Feuerwerk und 100 Meter Grill am 1. August

Wie die Stadtkanzlei am Freitag mitteilte, werden lokale Anbieter an einem «Grillmärit» hausgemachte Würste, schmackhaftes Raclette, knackiges Gemüse, Sommersalate und andere Zutaten anbieten. Verschiedene Parkelemente, Pingpongtische und Töggelikasten sollen für den Parkcharme sorgen.

Ein Brunch soll am Morgen des 1. August einen guten Start in den Tag garantieren. Am Nachmittag steht ein Jassturnier auf dem Programm. Abends begrüsst Stadtratspräsident Philip Kohli die Bevölkerung zur offiziellen Feier auf dem Bundesplatz.

Das Feuerwerk auf dem Gurten beginnt um 22.15 Uhr. Die passende Musik zum Farbenspektakel am Nachthimmel gibt es auf der Bundesterrasse oder auf dem Gurten. Auch ein Kinderprogramm ist am 1. August vorgesehen. Zudem wird es zahlreiche Konzerte geben. Zahlreiche Stilrichtungen werden vertreten sein.

Am 1. August öffnen zudem Berner Sehenswürdigkeiten wie der Erlacherhof, das Generationenhaus, die Heiliggeistkirche und der Zytglogge ihre Türen. Das Berner Münster ist ebenfalls zugänglich und bietet neun vielfältige Themenführungen an. Für Abkühlung sorgt das Sommernachtsbaden in der Ka-We-De. Diese Badeanstalt bietet ein sportliches Tagesprogramm und eine Poolparty bis um Mitternacht.

http://www.bern.ch/bundesfeier