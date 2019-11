Je drei Sitze für die SVP und die BDP

In diesem Gemeinderat würde es zu Verschiebungen kommen, so viel war klar. Weil erstens nur drei Bisherige eine Wiederwahl anstrebten. Zweitens die einst stolze FDP keine Kandidierenden auftreiben konnte. Und drittens die EVP heuer zu den Wahlen angetreten ist und sich gute Chancen auf einen Sitz ausrechnete.

Elf Personen bewarben sich für ein Amt in der Exekutive – keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, in denen manche Gemeinde Mühe damit bekundet, willige Leute für ihre Milizämter zu finden. Diese Ausgangslage hatte etwas Unberechenbares; die grosse Überraschung blieb letztlich aus.

Entspannte Sieger

Die Schweizerische Volkspartei hatte vier Kandidierende ins Rennen geschickt, darunter die beiden Bisherigen Walter Portenier und Verena Moser, um ihre drei Ratssitze zu verteidigen – das Unterfangen war nie in Gefahr. Die Bisherigen erzielten Spitzenresultate, und für den abtretenden Walter Studer fand man in Martin Schöni mühelos einen Ersatz.

Die SVP bleibt die mit Abstand wählerstärkste politische Kraft im Dorf. Reto Lanz, Präsident der Ortssektion, stellte fest: «Ziel erreicht!» Zwar kommt auch er auf das breite Kandidatenfeld zu sprechen: «Schön, dass sich so viele Leute aufstellen liessen, dass es so viele Parteien in einem Dorf wie Biglen gibt.» Den Eindruck, dass die Konkurrenz ihm schlaflose Nächte bereitet hätte, hinterliess Lanz aber nicht.

Gute Stimmung auch bei der BDP. Die Partei hat trotz eines Verlusts beim Wähleranteil einen Sitz dazugewonnen. Wie das geht? Guido Heiniger stand bereits vor den Wahlen als neuer Gemeindepräsident fest. Er löst per Anfang Jahr FDP-Mann Peter Habegger ab, der aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht mehr angetreten war.