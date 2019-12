Jugendlicher auf A1 von Auto erfasst und verletzt

Der Jugendliche hielt sich im Bereich der Autobahnausfahrt Neufeld auf, als er von einem Auto erfasst wurde. Bild: Google Street View

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Bern ein schwerer Unfall. Gemäss aktuellem Kenntnisstand war ein Auto auf der A1 in Richtung Bern-Neufeld unterwegs und befuhr dort die Autobahnausfahrt. Dort erfasste das Fahrzeug einen Jugendlichen, der zu Fuss im Bereich der Autobahnausfahrt unterwegs war, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.