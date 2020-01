Jungfreisinnige treten mit Richner zu den Berner Wahlen an

Sie wird die fünfte Linie auf der SVP-/FDP-/JF-Liste erhalten. Die ersten vier Linien bekommen SVP-Kandidat Thomas Fuchs und FDP-Kandidat Bernhard Eicher. Ihre Namen werden doppelt aufgeführt. Die beiden sind am Dienstag und Mittwoch von ihren Sektionen nominiert worden.

Die Stadtberner Wahlen finden am 29. November statt. Das Rot-Grün-Mitte-Bündnis möchte seine vier Sitze in der fünfköpfigen Stadtregierung verteidigen. Reto Nause (CVP) hofft, seinen Sitz mit Hilfe einer Mitte-Liste halten zu können. FDP, SVP und Jungfreisinnige streben gemeinsam den Gewinn eines Sitzes für die Bürgerlichen an.