Käferplage im Osten Berns

Er ist ebenso schön wie schädlich: der Kartoffelkäfer, auch Coloradokäfer genannt. Er kommt ursprünglich aus dem Wilden Westen, aus dem US-Bundesstaat Colorado, und wurde 1877 erstmals in Europa, in den Hafenanlagen von Liverpool und Rotterdam, entdeckt. In die Schweiz ist er vor etwa achtzig Jahren eingewandert. Seine Lieblingsspeise ist die Kartoffel, an zweiter Stelle auf seinem Menüplan stehen die Auberginen. Er mag aber auch andere Nachtschattengewächse wie etwa Peperoni und Tomaten.