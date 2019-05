Kanton Bern kritisiert Ende des direkten TGV nach Paris

Alles wird besser. Mit dem neuen SBB-Bahnfahrplan erhöht sich ab 2020 die Kapazität der Direktzüge in Frankreichs Me­tropole Paris um 30 Prozent – auf 507 Sitzplätze in neuen TGV-Doppelstockzügen. Für Stadt und Kanton Bern aber ist diese Steigerung mit einer Enttäuschung verbunden. Der letzte direkte TGV nach Paris, täglich 11.10 Uhr ab Bern, wird nämlich gestrichen. Bernerinnen und Berner müssen künftig bei allen TGV-Verbindungen in Basel umsteigen. Überdies dauert die Fahrt 30 Minuten länger.