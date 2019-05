Karl war zu clever für den Betrüger

«Wenn jemand nur 7 Monate nach seiner Entlassung, noch dazu in der Bewährungszeit, wieder mit der gleichen dreisten Masche in der Schweiz tätig wird, ist er uneinsichtig und unbeeindruckbar», kam der Staatsanwalt zum Schluss. Der Angeklagte mime den naiven Unwissenden – «wohl im Wissen darum, dass er bald wieder entlassen und weitere Betrugschancen in Österreich, Luxemburg oder Liechtenstein hat».

Die Aussagen des Betrügers seien «gelinde gesagt unglaubwürdig». Die Schweizer Untersuchungsbehörden konnten dem Polen nachweisen, dass er sich schon eine Woche vor dem Enkeltrick in Bern im österreichischen Bregenz auf Abruf bereithielt für allfällige Geldübergaben von übertölpelten Opfern. Er ging dort auch täglich ins Casino – mit einer Ausnahme. An jenem Tag fuhr er über die Grenze in die Schweiz. Und just am selben Tag registrierten die Polizeibehörden, dass ein Mann einer Frau im Thurgau 100 000 Franken abschwatzen wollte, und auch in Wil im Kanton St. Gallen gab es eine Meldung: Eine ältere Frau wurde von einem angeblichen Bekannten angerufen. Er brauche dringend Geld.

