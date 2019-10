Kein Tramdepot für Köniz

Die Ausgangslage bleibt unverändert: Das bestehende Tram­­depot am Eigerplatz kann nicht so ausgebaut werden, dass auch längere Tramkompositionen dort untergebracht werden können. Deshalb soll das Depot zu Wohnungen, Gewerbeflächen und Infrastrukturanlagen für das Quartier umgenutzt werden. Um neben dem Tramdepot an der Bolligenstrasse – in der Nähe des Bernexpo-Geländes – auch künftig nicht nur östlich, sondern auch westlich des Bahnhofs über ein Depot zu verfügen, braucht es also einen neuen Standort.

Ist auf der Bodenweid eine Doppelnutzung möglich?

Bleiben die drei anderen Standorte, die vor gut einem halben Jahr als mögliche Varianten präsentiert wurden und die allesamt in Bern-West liegen: die Messerli­­grube in Bethlehem, der Bümplizer Sportplatz Bodenweid sowie Untermatt-Nord. Weil es sich bei Untermatt-Nord um ein Stück Wald handelt, wird dieser Standort neu bloss noch als «Rückfallebene» eingestuft.

Bei der Messerligrube sind mehrere Erschliessungenmöglich. Das heisst wohl auch, dass es keine eindeutige Bestvariante gibt.Source

Er hätte den kompliziertesten Behördenlauf erfordert: Soll im Wald gebaut werden, braucht es ein Rodungsgesuch, für dessen Bewilligung die Standort­­gebundenheit nachgewiesen werden muss. Da jetzt zwei andere Standorte vertieft geprüft werden, dürfte es schwierig sein, diese Alternativlosigkeit im Fall Untermatt-Nord jemals noch belegen zu können.

Mit anderen Worten: Eigentlich scheinen mit der Messerli­­grube und der Bodenweid nur noch zwei Standorte ernsthaft im Rennen zu sein. Die Karte oben zeigt, dass Letztere näher an bestehenden Tramlinien liegt als Erstere. Wie Bernmobil und Stadtplanungsamt in der Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB) kürzlich darlegten, muss bei der ­­Bodenweid aber «rasch der Nachweis erbracht werden, ob eine Doppelnutzung möglich ist». Konkret dürfte das bedeuten, dass dieser Standort nur dann infrage kommt, wenn dafür nicht Fussballplätze geopfert werden müssen – schliesslich sind diese in der Sportstadt Bern notorisch knapp.

Gegenüber dem «Bund» sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) im März, es würden grundsätzlich kombinierte Nutzungen angestrebt und es sei denkbar, über einem Tramdepot Fussballplätze zu bauen. Passen würde zum Projekt Bodenweid, dass die Sportanlage ohnehin bald saniert werden muss.