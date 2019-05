Kinderbetreuung auch in den Ferien

13 Wochen – das ist die Anzahl an Ferien, die ein Schulkind pro Jahr im Kanton Bern hat. Wenn beide Eltern arbeiten, sind immer mehr Familien auf ein externes Betreuungsangebot angewiesen. So auch in Worb, wo der Gemeinderat ein dreijähriges Pilotprojekt lancieren will. Ab dem neuen Schuljahr soll es in den Sommer-, den Herbst- und den Frühlingsferien während sieben von 13 Ferienwochen eine Betreuungslösung geben.