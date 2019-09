«Klassik bringt zu wenig Auslastung»

Wo haben Sie im Programm am meisten riskiert?

Die Variétés am Jahresende schlucken sehr viele Kapazitäten. Ich kenne die Idee aus dem Casinotheater Winterthur. Dort gibt es das Format seit fünfzehn Jahren, jährlich 23 Vorstellungen, immer ausverkauft. Die Leute kommen wieder, Anwaltskanzleien, Familien. Firmen kaufen ganze Abende. In Bern gibt es das noch nicht, hier bauen wir alles von Grund auf neu auf. Mit Bänz Friedli, mit hochstehenden internationalen Akrobaten und Musik. In einem Konzerthaus mit dieser Geschichte sind die Ansprüche hoch.

Wie hoch ist der Puls, so kurz bevor es losgeht?

Wir können es kaum erwarten, bis das Casino aufgeht. Als Veranstalter zwei Jahre nicht zu veranstalten und nur vorzubereiten, ist eine lange Zeit. Ich kenne es von früher vom Zirkus Knie, dort gibt es dieses Gefühl jedes Jahr. Kurz vor der Premiere gibt es noch so viel zu tun, eine Punktlandung muss her. Ich mag die Situation. Wir arbeiten momentan etwas mehr als normal, aber das Ziel der Eröffnung hat viel Energie freigesetzt. Von daher ist der Puls, ja, leicht erhöht (lacht).

Der gebürtige Thuner Nik Leuenberger (44) plant seit gut zwei Jahren als Kulturchef des Casinos das Programm, das künftig über die Klassikkonzerte im grossen Saal hinausgehen soll. Zuvor arbeitete er vier Jahre lang als künstlerischer Leiter des Casinotheaters Winterthur. Von 2004 bis 2012 zog er als Mediensprecher des Zirkus Knie durch die Schweiz.