Klimajugend darf nicht in der Einkaufsmeile demonstrieren

Am Freitag feiern Schnäppchen­jäger schon mal vorgezogene Weihnachten. Der Black Friday steht an – die aus den USA importierte Rabattschlacht, welche traditionell am Freitag nach Thanksgiving stattfindet. Die Ausgabe 2019 soll in der Schweiz Rekorde brechen. Einen Umsatz von 450 Millionen Franken innert 24 Stunden prognostiziert das Portal Blackfridaydeals.ch.