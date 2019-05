Klimastreikende aus der ganzen Region demonstrieren in Bern

Dies ist die Botschaft, die Schülerinnen, Gymnasiasten, Studentinnen und Leute, die sich mit der Bewegung solidarisieren, an diesem sonnigen Freitagmittag zum wiederholten Mal auf die Strasse tragen. Nicht nur in Bern, sondern auch in Berlin, New York, Sydney. Rund um den Globus wollen Aktivisten heute für das Klima einstehen.

Es wird heute aber nicht nur auf den Strassen der grossen Städte demonstriert. Im Kanton Bern wurden in Münsingen, Köniz, Burgdorf, Langenthal, Biel und Thun ebenfalls Kundgebungen organisiert. Fünf vor zwölf, Helvetiaplatz, Bern: Um diese Zeit an diesem Ort wollen aber alle dabei sein, hier vereinigen sich die lokalen Protestaktionen zu einer grossen Kundgebung.